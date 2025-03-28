台中太平1透天厝民宅火警！從3樓救出女子送醫

台中市太平區永和街一戶透天厝民宅今天中午傳火警，濃煙從2樓竄出，火勢猛烈，消防員在3樓救出1名27歲意識清楚女子，預防性送醫，火勢在12時55分撲滅，起火原因由火調人員調查中。

台中市消防局在今天中午12時33分獲報，太平區永和街一戶民宅有火警，經派遣第三大隊、轄區太平消防分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、36名消防員，由大隊長詹仁傑擔任指揮官。