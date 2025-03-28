台中太平1透天厝民宅火警！從3樓救出女子送醫
台中市太平區永和街一戶透天厝民宅今天中午傳火警，濃煙從2樓竄出，火勢猛烈，消防員在3樓救出1名27歲意識清楚女子，預防性送醫，火勢在12時55分撲滅，起火原因由火調人員調查中。
台中市消防局在今天中午12時33分獲報，太平區永和街一戶民宅有火警，經派遣第三大隊、轄區太平消防分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、36名消防員，由大隊長詹仁傑擔任指揮官。
消防員到場發現，起火建築物為3層樓RC、4樓鐵皮加蓋，其中2樓冒出濃煙，並從該戶3樓救出1名27歲受困女子，意識清楚，預防性送醫，送往長安醫院。火勢在中午12時55分撲滅，初步勘查，2樓臥室及廁所起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
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