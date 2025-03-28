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影／蘆洲警車出車禍 民眾驚問：是不是警匪追逐？
新北市蘆洲警分局昨天有1輛巡邏車發生車禍，路過民眾在社群留言「不知道是不是警匪追逐？」警方表示只是員警開車要去加油，雙方沒有受傷，按普通交通事故程序處理。
據了解，昨天上午7時許，2名同為23歲年輕警員共乘1車，巡邏勤務中準備去加油，在蘆洲區三民路、長榮路口左轉進入加油站時，因視線被對向左轉車輛阻擋，結果與對向直行汽車發生碰撞。
雙方駕駛沒有受傷，坐在警車右前座的警員在撞擊後感到頭暈，由三民派出所幹部陪同前往市立三重醫院檢查，沒有大礙。路過民眾看見警車車禍，在社群留言「不知道是不是警匪追逐？」
蘆洲警分局指稱只是員警開車要去加油，不慎發生事故，現場交通號誌正常，雙方都沒有違規，按一般車禍事故程序處理。
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