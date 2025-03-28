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獨／高雄警破門救出襁褓中女嬰！ 社會局對母提告原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市今年1月期間發生一起火警，警方當時緊急破門，救出數月大女嬰和母親，母女倆疑遭嗆傷送醫；據了解，事後該名母親因疏於照顧女嬰，社會局目前除將女嬰安置照顧外，並裁處母親須強制接受親職教育，對其提出獨立告訴。

據了解，一名年僅數月大的女嬰和母親同住，當時轄區警方接獲家屬通報，指擔心兩人安危，於是派員前往現場查看；警方抵達後發現屋內傳出煙燒味，由於按鈴、拍門均無人回應，警方情急下，破門進屋。

警方進屋發現，女嬰和母親躺在床上奄奄一息，趕緊先將女嬰一把抱出屋外，並救出女嬰的母親，兩人當下疑因吸性入嗆傷，被送醫治療。

警方依程序通報社會局，經社會局派員了解，認為小小年紀的女嬰遭母親不當對待，在醫院照料出院，先行將女嬰安置照顧。

社會局指出，目前女嬰身心狀況穩定，全案現由橋頭地檢署偵辦中，社會局已裁處案母須接受強制性親職教育，並依違反兒童及少年福利與權益保障法對傷害兒童的行為對該名母親提出獨立告訴。

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高雄市發生母親不當對待女嬰之事，社會局將女嬰安置，並對母親提告。（示意圖）本報資料照　　
高雄市發生母親不當對待女嬰之事，社會局將女嬰安置，並對母親提告。（示意圖）本報資料照　　

母親 生命線

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