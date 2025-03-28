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網友原價轉讓演唱會票遭指「賣黃牛票」擾民？ 高市文化局：掌握加價證據

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

圖為演唱會示意圖。圖/ingimage
圖為演唱會示意圖。圖/ingimage

有網友在網路發文抱怨，去年以4800元原價轉讓一張Stray Kids高雄演唱會門票，未料事後卻遭指涉賣黃牛票，她否認加價販售，仍遭要求再補件說明，讓她氣憤直說「真正黃牛不抓，為何一直騷擾原票價賣票的人？」高市文化局回應，檢舉函顯示原購票人加價販售事實，一切依法辦理。

該網友在Dcard發文表示，去年11月stray kids高雄場演唱會，票很難搶， 自己鎖定最貴票區，心裡有底大概率搶不到，多請幾個朋友一起搶，也請幾個朋友幫我搶別區的票，求一個能進場就好。

朋友搶到B區票，但自己後來又搶到滿意位子，就把B區票放上收票讓票社團，以原價4800元讓票。年初朋友收到高雄文化局函文指涉賣黃牛票，她趕緊找出銀行明細、收買票方匯款紀錄，截圖給朋友向文化局說明，證明原價賣出。

原以為事件落幕，沒想到3月下旬又收到文化局函文要求補件，心情鬱卒，不解為何明明買4800賣4800，文化局為什麼要一直擾民？並說自己也曾私訊過黃牛，開口要價上萬，還有幾個直接丟excel表格，手上票券張數幾十張跑不掉，甚至有上百張的，每張都賣上萬，最貴7800票區竟喊價賣5萬。

網友說，這種黃牛開Line社群賣黃牛票，自己也曾想過檢舉，但文化局黃牛檢舉網站投訴表格要明確寫出賣票的排數座位號，黃牛當然不傻，只會提供區域大概的排數跟座位號，根本無法檢舉得成，「文化局可不可以多花時間處理大黃牛，不要一直騷擾原價賣票的人」。

貼文一出，不少網友力挺「臉書社團一堆黃牛本名賣怎麼不抓」、「放著那些賣得光明正大的黃牛不去抓，轉頭去抓普通民眾」，也有網友認為「你那張票被別人提高價格轉手了吧」。

文化局解釋，此案是根據文化部檢舉黃牛專區檢舉案件辦理，證據顯示原購票人確實加價販售，並強調加價販售票券的行為本身已觸法，與最後用何種價格售出無關。

文化局呼籲，票券勿加價轉售以身試法，也請民眾透過官方管道購買票券，一起維護藝文票券市場的秩序，至2025年3月止，已受理335件黃牛檢舉案件，其中108件已被處罰，累計罰款超過914萬元。

一名網友在網路轉讓演場會票券，被高雄市文化局指涉嫌賣黃牛票。圖／取自Dcard
一名網友在網路轉讓演場會票券，被高雄市文化局指涉嫌賣黃牛票。圖／取自Dcard

文化局 朋友 黃牛

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