快訊

ChatGPT-4o生圖進化！怎做「專屬LINE貼圖」 4步驟簡單產出

以色列超過10萬人上街反政府！強人總理深陷政壇內鬥風暴

會員注意！ 好市多重大變革公告 4月1日起進賣場需「掃描會員條碼」

聽新聞
0:00 / 0:00

惡作劇？將鄰居門口貓眼貼住達67次 遭法官處6千元罰鍰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

圖為房屋示意圖。圖／AI生成
圖為房屋示意圖。圖／AI生成

新竹黃姓男子去今年一月中旬起，連續一個月共67次在錢姓女子住家，以貼紙將貓眼貼住，錢女不堪其擾、憤而報警，法官認為此舉干擾住戶安寧，依違反社會秩序維護法處6000元罰鍰。

黃姓男子從今年1月21日到2月27日，以張貼貼紙的方式，將錢女住家門口的貓眼貼住，時間長達1個月以上，共67次，以此方式藉端滋擾錢女住戶安寧。

對此，黃男否認有何藉端滋擾住戶之行為，辯稱為避免錢女住家的貓眼正對其大門，會拍到其室內等，不過法官認為，黃男所為已逾越一般社會大眾觀念中，所容許之合理範圍，辯詞並不足採。

法官調查，錢女於警詢證述證明確，黃男也坦認不諱，並有監視器錄影畫面光碟及錄影畫面截圖，且黃男在錢女清除後卻仍執意在繼續犯，主觀上有滋擾住戶的故意，客觀上也逾越一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，而達滋擾他人居家安寧秩序。法官最後依違反社會秩序維護法案件，裁定黃男藉端滋擾住戶，處罰鍰6仟元。

住戶 新竹 監視器

延伸閱讀

柯案檢察官被列台獨打手 陸委會批中共干預台灣司法

柯文哲控檢以不雅片威脅 北檢聲請勘驗光碟硬碟鎖定「woman」

連夜從澳門趕來！ Jisoo空降桃園甜喊「金古錐」

誤以為樓上做那檔事…鄰居檢舉噪音18次 原來水錘效應作怪

相關新聞

影／茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

高雄縣茂林鄉前鄉長詹忠義昨與友人前往吉田山經濁口溪紅塵峽谷溯溪而上時，發生意外突然倒下，雖同行友人立即下山求援，但警消獲...

影／蘆洲警車出車禍 民眾驚問：是不是警匪追逐？

新北市蘆洲警分局昨天有1輛巡邏車發生車禍，路過民眾在社群留言「不知道是不是警匪追逐？」警方表示只是員警開車要去加油，雙方...

影／國1新竹寶山段大貨車「車頭狂燒」 塞車40分鐘

一輛大貨車載送砂石，今天中午行經新竹縣寶山鄉國一南下98.3K，突然車頭冒煙起火，幸好貨車駕駛已將車子開到路肩，下車逃生...

獨／高雄警破門救出襁褓中女嬰！ 社會局對母提告原因曝

高市今年1月期間發生一起火警，警方當時緊急破門，救出數月大女嬰和母親，母女倆疑遭嗆傷送醫；據了解，事後該名母親因疏於照顧...

網友原價轉讓演唱會票遭指「賣黃牛票」擾民？ 高市文化局：掌握加價證據

有網友在網路發文抱怨，去年以4800元原價轉讓一張Stray Kids高雄演唱會門票，未料事後卻遭指涉賣黃牛票，她否認加...

惡作劇？將鄰居門口貓眼貼住達67次 遭法官處6千元罰鍰

新竹黃姓男子去今年一月中旬起，連續一個月共67次在錢姓女子住家，以貼紙將貓眼貼住，錢女不堪其擾、憤而報警，法官認為此舉干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。