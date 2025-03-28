惡作劇？將鄰居門口貓眼貼住達67次 遭法官處6千元罰鍰

圖為房屋示意圖。圖／AI生成

新竹黃姓男子去今年一月中旬起，連續一個月共67次在錢姓女子住家，以貼紙將貓眼貼住，錢女不堪其擾、憤而報警，法官認為此舉干擾住戶安寧，依違反社會秩序維護法處6000元罰鍰。

黃姓男子從今年1月21日到2月27日，以張貼貼紙的方式，將錢女住家門口的貓眼貼住，時間長達1個月以上，共67次，以此方式藉端滋擾錢女住戶安寧。

對此，黃男否認有何藉端滋擾住戶之行為，辯稱為避免錢女住家的貓眼正對其大門，會拍到其室內等，不過法官認為，黃男所為已逾越一般社會大眾觀念中，所容許之合理範圍，辯詞並不足採。

法官調查，錢女於警詢證述證明確，黃男也坦認不諱，並有監視器錄影畫面光碟及錄影畫面截圖，且黃男在錢女清除後卻仍執意在繼續犯，主觀上有滋擾住戶的故意，客觀上也逾越一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，而達滋擾他人居家安寧秩序。法官最後依違反社會秩序維護法案件，裁定黃男藉端滋擾住戶，處罰鍰6仟元。