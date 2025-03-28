新北男2度抱百萬上銀行欲匯款 行員聯手員警及時攔下了

新北市林姓男子日前連續2天抱著100萬元到銀行欲匯款要投資股票，行員2度聯手轄區板橋員警好言相勸，才讓林男打消念頭，及時成功攔阻。

新北市板橋警分局後埔派出所本月25日下午1時30分接獲板橋區重慶路1間銀行分行行員友善通報，指稱林姓男子欲臨櫃匯款100萬元，經行員關懷提問，懷疑其遭遇詐騙，急忙請板橋警到場協助。

後埔派出所警員陳諭歆、陳柏勳接獲通報後，立即趕赴現場詢問了解情況，林男表示，欲將100萬元匯至指定帳戶並聲稱該筆款項為投資股票所用。但行員請林男出示相關對話紀錄時，對方僅能提供表單與Gmail訊息，無法提出進一步的佐證資料。

員警當機立斷協助檢驗林男手機內容，發現其所提及的投資模式與常見的假投資詐騙手法相符，且該控股公司早已被通報為詐騙案例。在員警耐心解釋及勸阻後，林男終於醒悟，打消匯款念頭，成功避免財產損失。