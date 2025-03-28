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影／三重機車被撞飛！肇事汽車竟衝出5人狂奔逃逸...車不要了
新北市三重區昨天清晨6時許，有1輛汽車撞倒機車之後，車上衝出5個人竟然全都拔腿狂奔棄車逃逸，畫面滑稽又詭異。警方查出這5人全是越南移工，其中4人被註記為失聯，目前已鎖定身分積極查緝中。
事故發生在三重區三民街，1輛汽車左轉175巷時，撞倒對向高速直行機車，22歲黃姓騎士摔得滿身擦挫傷，但肇事汽車駕駛沒有去查看他的傷勢，車上5個人魚貫開門下車，一個個往巷內拔腿狂奔逃離，車都不要了。
員警趕抵只剩停在路中央的汽車、倒在路旁撞爛的機車、受傷的騎士在場，先協助傷者由救護車送往三重醫院，再調閱監視器展開調查，後來查出汽車內5人全是越南移工，其中4個人逃離原雇主失聯，車主則是桃園某人力派遣公司，尚未聯繫上負責人。
警方推測這5人是在非法打工途中發生車禍，擔心暴露身分所以棄車逃逸，已鎖定對象展開追緝，其中24歲阮姓駕駛到案後，將依道路交通管理處罰條例第62條第4項規定舉發肇事逃逸，可處3千元以上9千元以下罰鍰，並依肇事逃逸罪嫌移送地檢署偵辦。
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