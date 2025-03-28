基隆七堵慶濟宮貢品頻遭竊 鴛鴦盜行竊後還向媽祖拜拜

一對中年男女18日到基隆七堵媽祖廟「慶濟宮」把桌上別人的貢品搜刮一空，價值約500多元，行竊過程前後都還會拜拜，過程全都被監視器拍下，警方已調監視器鎖定對象追查。

七堵媽祖廟香火鼎盛，近日出現貢品賊，不少信眾在拜拜時貢品被人偷走，廟方人員接到不少信眾投訴，調出監視器追查，發見2名約50多歲1男1女竊賊，3月18日趁著參拜人潮多時，進入觀音殿、財神殿、文昌殿三殿搜刮一空。

廟方發現2人行竊過程中還會先拜拜，再將貢品裝袋取走，見到其他信眾也會裝成拜拜的人大膽行竊。

七堵慶濟宮主委柯金標說，已經被被偷多次，實在很困擾，3月接到多起多信眾投訴。慶濟宮有食物銀行，真的有需要只要向服務台申請都會給民眾食物，已在各殿門口貼告示，希望不要再偷貢品。