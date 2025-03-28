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稱捐過香油錢...50歲更生人向開基玉皇宮「限時回借20萬」遭辦
家住北部的50歲李姓男子昨到台南開基玉皇宮借錢，稱自己被關出獄已15年，6年前曾到廟裡捐30萬香油錢，最近因為經濟困難，希望廟方回借他20萬元，還要求限時回覆。惟廟方查無相關紀錄外報警處理。警方已通知他說明，依涉恐嚇罪嫌函送法辦。
第五分局北門派出所副所長洪東南說，昨上午11點多，接獲廟方報案遭言詞恐嚇，已調閱監視器並通知涉案人到案說明，經詢問後依涉恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。
「有沒有聽過捐香油錢又來借香油錢的？」廟方指出，這也是廟史上第一次碰到。廟方說，昨上午11時該人自稱是更生人，被關出獄15年，6年前曾到廟裡捐30萬香油錢，最近因為經濟困難，希望廟方回借他20萬元。
同時，他要求廟方下午1時前回覆是否要借錢，「若廟不借，將以自己的方式讓廟借出現金」。廟方認為，這種話已帶有威脅之意。惟廟方查無相關捐款紀錄，隨後立即通報北門派出所處理。
廟方指出，捐香油錢給寺廟叫「奉獻」，都是自願的，沒有強迫性。既然是自願奉獻，代表捐贈者相信神明和管理委員會，公益捐款任由廟方處置。
開基玉皇宮把信眾捐的香油錢、賣金紙的盈餘捐出做公益，每年金額都在2千萬元以上，這其中就包含當事人的愛心在內。廟方表示，開基玉皇宮非營利單位，也不是銀行，沒有借放款和信貸的業務，如何借錢?
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