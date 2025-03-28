影／茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

高雄縣茂林鄉前鄉長詹忠義昨與友人前往吉田山經濁口溪紅塵峽谷溯溪而上時，發生意外突然倒下，雖同行友人立即下山求援，但警消獲報後因路途遙遠仍花了4小時才挺進現場，無奈抵達事發地時，詹忠義已經倒臥河床邊上明顯死亡，令家屬悲痛萬分。

據了解，66歲的詹忠義為魯凱族人，平時都會與朋友上山狩獵，現職為茂林里部落會議主席，過去也曾擔任縣市合併前的茂林鄉長，在部落頗具威望，但昨天上午他與友人上山時，在徒步溯溪經過濁口溪紅塵峽谷段，突然向友人表示身體不太舒服，隨後意識逐漸模糊倒下。

因該地位處偏僻，友人只好將詹忠義安置在河床邊，獨自一人趕下山求援，直到昨天晚間6時許才順利通報警消人員，不過要前往事發地十分不容易，不僅要行經茂林林道，還必須要下切河谷才有辦法抵達，警消出動四輪驅動的越野車一路溯溪而上，花了4小時直到晚間10時許才抵達現場。