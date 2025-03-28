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誤認官方主辦...民眾狂致電新竹市消防局報名「小小消防員」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市消防局近日接獲多位民眾詢問消防體驗活動，經查才發現在臉書有民間團體舉辦「小小消防員體驗營」，由於該活動需收費，且難以辨識真偽，台中就有發生類似活動遭詐案件。消防局也聲明，官方活動、課程均為免費，請市民朋友留意辨識。

有民間團體在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，4月13日即將於慈雲路126號舉辦「小小消防員體驗營」，不但能讓孩子穿上帥氣的消防員制服，化身英勇的小小打火英雄，體驗射水滅火、濃煙逃生等精彩活動，同時還能學到滿滿的消防安全知識。

貼文宣傳照中，工作人員穿著消防工作服裝，且配戴無法清楚辨識的職級章與臂章，使民眾誤認為新竹市消防局官方活動，由於活動需繳納950元報名費，許多民眾也紛紛致電給新竹市消防局，詢問報名以及繳費事宜。

新竹市消防局特此聲明，消防局與市府單位辦理的防火宣導活動、課程均為「免費參加」，活動與課程報名資訊將統一於「新竹市政府」及「新竹市消防局」官方網站「最新消息」頁面公告。

消防局說明，經查該活動由民間團體自行辦理與收費，且該民間團體在臉書中，文案、內容皆未明確標示主辦或合作單位，難以辨識真偽，呼籲市民朋友，參與任何活動前，務必與主辦單位確認活動詳細資訊，以保障自身權益，避免不必要的困擾與財損。

消防局補充，市府每月19日亦固定辦理防災宣導及救護技術訓練，歡迎市民踴躍報名。完成相關課程後，將核發學習證卡，並鼓勵民眾學習基本急救技能，如CPR和AED的使用，以便在關鍵時刻能夠幫助他人。報名連結：（https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7）。

此外，為讓更多市民參與，消防局未來將規畫辦理個人報名場次的消防體驗活動，相關資訊將於「新竹市消防局」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/share/19awQvBHLM）及官方網站發布，敬請期待。

有民間團體舉辦「小小消防員體驗營」，民眾誤認為新竹市消防局官方活動，由於活動需繳納950元報名費，許多民眾也紛紛致電給新竹市消防局，詢問報名以及繳費事宜。圖／取自新竹大小事
有民間團體舉辦「小小消防員體驗營」，民眾誤認為新竹市消防局官方活動，由於活動需繳納950元報名費，許多民眾也紛紛致電給新竹市消防局，詢問報名以及繳費事宜。圖／取自新竹大小事

新竹 朋友 消防員

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