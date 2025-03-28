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影／板橋三太子遭竊「神遊」至三峽宮廟 失蹤5天警尋獲
新北市板橋區代天宮供奉的三太子神像本月23日上午遭竊不翼而飛，失蹤5天昨為山警方在三峽一處宮廟尋獲，經警方追查，疑是遭陳姓遊民所竊，但目前下落不明，正全力追緝搜尋中。
板橋區代天宮於3月23日上午10點多發生竊盜案件，廟內供奉的三太子神像不翼而飛，洪姓總幹事發現異狀後，調閱監視器影像才得知遭人竊取，隨即前往轄區海山警分局江翠派出所報案。
江翠所依規定受理，立即擴大調閱與過濾上百支監視器影像，傍晚循線至三峽區介壽路3段一處宮廟尋回失竊神像，但三太子所穿在身上的衣服已不見，經洪姓總幹事確認無誤後，已將神像歸還。
警方發現竊嫌透過步行、搭乘捷運及計程車等方式製造斷點，增加追查的難度，經警方持續積極偵辦，鎖定竊嫌為遊民陳姓男子（47歲）但行蹤不定，將全力通知到案說明，將依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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