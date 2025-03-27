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新竹香山資源回收場惡火狂燒 濃煙惡臭驚擾南寮居民

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市香山區海埔路某資源回收場，今天晚間9時許發生火警意外，消防局獲報後，派遣16車、37人前往搶救。由於回收場存放大量可燃物，火勢一發不可收拾，所幸無人受困受傷，燃燒面積約100平方公尺。

新竹市消防局指出，今晚9點38分受理香山區海埔路火警意外，起火為一棟2層樓鐵皮建築，做為資源回收使用。由於現場存放大量可燃物，消防人員趕抵時，建物內已有明火竄出，消防人員立即出動水線灌救，並同步通知台電、自來水公司與瓦斯公司到場支援，確保安全。

由於火勢燃燒產生大量濃煙和惡臭，已有南寮地區居民感到不適，新竹市消防局晚間10時7分，也通報空氣汙染監控群組及重機廠商進場協助，避免汙染擴大，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

由於回收場存放大量可燃物，火勢一發不可收拾，所幸無人受困受傷，燃燒面積約100平方公尺。圖／新竹市消防局提供
由於回收場存放大量可燃物，火勢一發不可收拾，所幸無人受困受傷，燃燒面積約100平方公尺。圖／新竹市消防局提供
新竹市香山區海埔路某資源回收場，今天晚間9時許發生火警意外，消防局獲報後，派遣16車、37人前往搶救。圖／新竹市消防局提供
新竹市香山區海埔路某資源回收場，今天晚間9時許發生火警意外，消防局獲報後，派遣16車、37人前往搶救。圖／新竹市消防局提供

【中央社新竹縣27日電】

新竹市消防局今天表示，香山區海埔路一處資源回收場起火，初估燃燒面積約100平方公尺；市府指出，下風處可能有異味，包含香山區與北區等地，民眾可緊閉門窗避免外出。

新竹市消防局發布訊息寫道，今天晚間9時38分獲報，香山區海埔路一處資源回收場起火，現場為2層樓鐵皮建物，派遣中山、三民、香山、竹光車組前往救援，目前仍持續搶救中，無人受困。

消防局表示，由於現場存放大量可燃物，消防人員趕抵時，建物內已有明火竄出，消防人員立即灌救，並同步通知台電、自來水公司與瓦斯公司到場支援，以確保安全。另在回收場後方有民宅緊鄰，民宅內1名14歲民眾已經疏散，並設置水線進行預防性防護。

新竹市政府透過文字指出，事故現場風向為西南風，由於火警燃燒造成異味飄出，下風處影響範圍可能在香山區與北區，受影響地區民眾可盡量待在室內並緊閉門窗，減少外出，若要外出可戴口罩，做好個人防護。

新竹 資源回收

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