新北宮廟太子爺神像失竊被尋獲 搭警車歸還失主

中央社／ 新北27日電

新北市板橋區四維路一處宮廟神像，23日遭竊。海山警分局鍥而不捨調閱監視器追蹤，今天下午在三峽區山上的某宮廟尋獲神像，由警車護送回板橋。警方將於28日詢問陳嫌偷竊動機。

民進黨籍新北市議員石一佑今晚表示，日前接獲廟方陳情，有名黑衣男子趁四下無人之際，把太子爺神尊偷抱走；廟方人員上香時發現竊案，調閱監視器才發現神像失竊。

石一佑說，立即聯繫警方協尋，今日下午於三峽區某宮廟，找回被偷抱走的太子爺神像，神像搭乘警車返回江翠派出所，完成手續後，晚間由廟方人員領回神像。

海山警分局晚間告訴中央社記者，23日近中午接獲報案後，江翠派出所積極調閱監視器追蹤神像下落。因為有許多斷點，因此，花費幾天功夫，連結相關線索。

警方說，員警鍥而不捨追蹤，發現竊嫌陳姓男子從四維路涉嫌偷走神像後，搭乘計程車、捷運與徒步等，最後將神像棄置在三峽區介壽路三段的山區，一處陳男寄宿的宮廟旁，已經通知陳男到案。

警方表示，該三峽宮廟的廟祝發現太子爺神像後，以為是別人棄置的，於是將價值約新台幣3萬元的神像奉回供桌上，直到警方人員到場尋獲。至於陳嫌偷竊動機，將等28日到案後，進一步釐清。全案將於詢問後，依竊盜罪嫌移請新北檢偵辦。

偷竊 監視器

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