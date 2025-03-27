與債主鬥毆...鹿港便當店老闆拿刀追出來 民眾嚇傻
彰化縣福興鄉復興路一家知名便當店今天中午發生鬥毆事件，警方初步調查，經營便當店的劉姓父子和人有債務糾紛，兩名男子持辣椒水前來討債，劉父拿出鐮刀揮舞，雙方打成一團，讓前來買便當的民眾當場傻眼發抖躲開，警方將4人依傷害準現行犯移送法辦。
「去買便當，竟看到老闆持刀砍人」民眾今天po網在臉書「鹿港人大小事」，讓網友熱議，還有民眾說騎車經過有看到「嚇到手發科」。
鹿港警分局福興分駐所員警接獲報案前往了解時，雙方已停手，不過仍把4人帶回分駐所，初步調查，今天中午約11點，翁男與陳男到劉姓父子經營的便當店討債，翁男手持辣椒水，劉父（54歲）不甘示弱持鐮刀作勢揮舞，翁男跑回車上拿鞭子回擊抽打劉姓父子，陳男也拿出木棍打人，雙方扭打成一團。
警方到場後，劉姓父子到醫院就診驗傷，翁陳兩人則拒絕就醫，警方依傷害準現行犯將4人移送彰化地檢署偵辦。由於光天化日下發生持刀鬥毆事件，讓附近居民很驚恐，警方還上網留言安撫人心，表示已把人帶回查辦中，請鄉親安心。
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