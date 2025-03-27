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名軒開發賣岡山土地遭檢調搜索追內線交易 約談董座等10人到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

名軒開發公司（股票代碼：1442）2019年出售高雄市岡山區土地充實營運金，交易總金額8億6千萬餘元，台北地檢署懷疑當時名軒公司內部人傳遞利多消息，使外部人涉內線交易罪嫌，今指揮台北市調查處搜索名軒公司，並約談吳姓董事長等10人到案。

名軒公司2019年4月24日重大訊息指出，名軒開發和子公司興博2018年7月間董事會通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，今土地簽約出售取得款項，除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金，交易坪數7千多坪，交易總金額新台幣8億6千萬餘元，預計處分利益約新台幣1.6億元。

檢調發現，名軒公司在出售高雄岡山區土地重訊的禁止交易期間，公司外部人涉嫌內線交易，分別在3個群組中討論交易股票，獲利僅1、2萬元，甚至還有人虧損，數名交易人初估獲利僅約2萬元。

檢方層層追查，涉案交易人的朋友為名軒公司內部員工，懷疑員工、吳姓董事長等人涉嫌傳遞此利多消息，今天搜索僅名軒公司1處查扣相關文件，並約談吳姓董座等10名被告，用以釐清相關案情。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

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