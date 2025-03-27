快訊

普亭健康出狀況？曾被爆「走路跛腳、抽搐」澤倫斯基斷言：很快就會死

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

徹夜守議場！眾綠委鞠躬盼挺大罷免 柯建銘：怕藍白又突襲開會

聽新聞
0:00 / 0:00

阻詐吃力不討好...詐騙集團話術公開 最愛教受騙民眾這樣說

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣警察局與金融機構持續聯合阻詐，今年1至2月彰化縣攔阻金額達6435萬多元，今年第一波打詐也查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得4065萬多元，自2023年以來已連續6次獲警政署評核分組第1名。

彰化縣今年1至2月攔阻被詐騙金額達6435萬多元，相較去年同期也多了2452萬元，縣警局分析民眾受詐臨櫃匯款時，面對行員關懷提問時，受詐民眾回復理由以買房或房屋裝潢修繕51件最多，其次為親戚朋友借錢43件為次，工程款或貸款25件為排行理由第3名，阻詐成功與否關鍵，在於行員是否能夠識破詐騙集團教導民眾的說詞，即時通知警方一起攔阻詐騙案。

彰化縣長王惠美也於25日縣政府擴大主管會報中表揚成功攔阻民眾遭詐騙及協助破案有功的金融機構行員11人，並頒發獎牌及禮券，感謝他們對於阻詐工作的貢獻。

金融機構行員平時業務繁雜，阻詐時還常被民眾抱怨行員多管閒事，態度惡劣的民眾也不在少數，阻詐工作吃力不討好。

彰化警察局局長陳明君表示，金融機構行員攔阻詐騙是需要耐心與毅力的，警察局與金融機構越努力阻詐，詐騙集團就越難以取款，為保護金融機構行員的安全，警方將持續加強各金融機構安全維護工作，讓行員執行阻詐時，能無後顧之憂，大家合力聯防，讓詐騙集團「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

彰化縣警察局今年第一波打詐查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得4065萬多元，自2023年以來已連續6次獲警政署評核分組第1名。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局今年第一波打詐查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得4065萬多元，自2023年以來已連續6次獲警政署評核分組第1名。圖／彰化縣警局提供

詐騙集團 警察

延伸閱讀

康和證券前進校園扎根反詐教育 「反詐騙、護資產 康和證券相伴守護」

真車禍假代位求償騙10萬 彰化男求助警揭詐團新手法

防制「地面師」詐騙 桃檢警聯繫平台啟用

假冒身份證件詐騙再現 打詐指揮中心提醒避免受害損失

相關新聞

已故董座遭詐50億！主嫌拿億元給親友開火鍋店 今搜索約談7人到案

臺雅集團已故董座沈裕雄遭以投資海外機票、移民投資坑殺詐騙逾50億元，台北地檢署追查在押主嫌羅佩雯涉數億元給親友投資開火鍋...

阻詐吃力不討好...詐騙集團話術公開 最愛教受騙民眾這樣說

彰化縣警察局與金融機構持續聯合阻詐，今年1至2月彰化縣攔阻金額達6435萬多元，今年第一波打詐也查獲詐欺集團28件161...

中國網路社群稱陸海警在東沙執法 海巡署嚴正駁斥

近期中國網路社群發布假新聞，聲稱中國海警在東沙海域執法，海巡署今天嚴正駁斥，指出今年1月起至3月12日，已驅離中國越界漁...

影／清明祭祖疑殘火未息 害鶯歌祖先火燒厝

4月將開始清明連假，許多民眾習慣提早掃墓避免永吉祭祖人潮，今下午5時新北鶯歌第一公墓山坡燃起陣陣火勢，燒到不少附近墳墓，...

菸絲被摻入化學香精 宜蘭縣府銷毀走私菸市價1600萬元

海巡署宜蘭及基隆查緝隊去年分別查獲白牌走私菸近21萬包，也破獲位於宜蘭壯圍鄉私菸工廠，不法業者在610公斤進口菸絲中添加...

工程師列印周杰倫演唱會門票販售 8名歌迷受害無法進場

去年底藝人周杰倫舉辦演唱會，現場卻有多名歌迷拿相同座位的門票進場，工作人員檢查，發現門票都是偽造。刑事局日前逮捕涉嫌影印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。