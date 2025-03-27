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阻詐吃力不討好...詐騙集團話術公開 最愛教受騙民眾這樣說
彰化縣警察局與金融機構持續聯合阻詐，今年1至2月彰化縣攔阻金額達6435萬多元，今年第一波打詐也查獲詐欺集團28件161人，查扣不法所得4065萬多元，自2023年以來已連續6次獲警政署評核分組第1名。
彰化縣今年1至2月攔阻被詐騙金額達6435萬多元，相較去年同期也多了2452萬元，縣警局分析民眾受詐臨櫃匯款時，面對行員關懷提問時，受詐民眾回復理由以買房或房屋裝潢修繕51件最多，其次為親戚朋友借錢43件為次，工程款或貸款25件為排行理由第3名，阻詐成功與否關鍵，在於行員是否能夠識破詐騙集團教導民眾的說詞，即時通知警方一起攔阻詐騙案。
彰化縣長王惠美也於25日縣政府擴大主管會報中表揚成功攔阻民眾遭詐騙及協助破案有功的金融機構行員11人，並頒發獎牌及禮券，感謝他們對於阻詐工作的貢獻。
金融機構行員平時業務繁雜，阻詐時還常被民眾抱怨行員多管閒事，態度惡劣的民眾也不在少數，阻詐工作吃力不討好。
彰化警察局局長陳明君表示，金融機構行員攔阻詐騙是需要耐心與毅力的，警察局與金融機構越努力阻詐，詐騙集團就越難以取款，為保護金融機構行員的安全，警方將持續加強各金融機構安全維護工作，讓行員執行阻詐時，能無後顧之憂，大家合力聯防，讓詐騙集團「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。
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