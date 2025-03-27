中國網路社群稱陸海警在東沙執法 海巡署嚴正駁斥
近期中國網路社群發布假新聞，聲稱中國海警在東沙海域執法，海巡署今天嚴正駁斥，指出今年1月起至3月12日，已驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘。
海巡署說，中國網路社群陸續以假新聞形式發布多則貼文，散布「中國海警在東沙海域執法」等虚假訊息，海巡署嚴正駁斥中國惡意造假、扭曲事實，並表示近日海巡艦艇在東沙海域驅離取締越界漁船時，中國海警船竟穿越我限制水域干擾我方執法，形同護航海上環保流氓的保鑣，並企圖用假訊息掩飾違法行徑，無視海洋永續的普世價值，海巡署嚴正譴責這種悖離文明的蠻橫行為。
海巡署強調，東沙島為我國固有疆域，東沙環礁更是我國首座海洋國家公園，海巡署歷年多次取締中國漁船在東沙海域違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜等保育類生物的野蠻行為，劣跡斑斑。
海巡署統計，今年1月起至3月12日，已驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘，中國網路社群發布的假訊息，不僅企圖誤導視聽，也無法掩蓋中國海警保駕護航環保流氓的事實，海巡署呼籲國人不要掉入中國認知作戰的陷阱，海巡署將以最堅定的立場及行動，捍衛我國主權及海洋權益。
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