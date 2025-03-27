菸絲被摻入化學香精 宜蘭縣府銷毀走私菸市價1600萬元

海巡署宜蘭及基隆查緝隊去年分別查獲白牌走私菸近21萬包，也破獲位於宜蘭壯圍鄉私菸工廠，不法業者在610公斤進口菸絲中添加化學香精，相關案件偵結後，宜蘭縣政府財政稅務局統計這些走私菸的市價高達1600萬元，最近進行銷毀。

據了解，這是宜蘭縣政府繼2023年後，再度辦理走私菸及菸絲銷毀作業。縣政府表示，海巡署宜蘭查緝隊之前曾經接獲情資，在宜蘭沿海攔截查到可疑漁船，在船艙內起出將近21萬包的各廠牌走私菸。

此外，基隆查緝隊去年破獲製作私菸工廠，業者進口菸絲後，非法混加化學香精進行調配、包裝販售，危害人體，被依違反菸酒管理法送辦。

宜蘭縣府財稅局會同檢方，在政風室人員全程監看下，最近把市價約1600萬元菸品送往利澤焚化廠銷毀。財稅局表示，走私菸來路不明，且藏於船艙中，品質有風險，菸絲被添加化學物質也危害人體健康，民眾如發現菸酒不法情事，可撥打菸酒檢舉專線（03）9321668。

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