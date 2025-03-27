已故董座遭詐50億！主嫌拿億元給親友開火鍋店 今搜索約談7人到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

臺雅集團已故董座沈裕雄遭以投資海外機票、移民投資坑殺詐騙逾50億元，台北地檢署追查在押主嫌羅佩雯涉數億元給親友投資開火鍋店、經營貿易公司，今發動第二波搜索，約談與羅佩雯有資金往來的朋友楊姓男子、謝姓前夫及兄嫂等7人到案。

檢方指出，沈裕雄家屬提告沈裕雄2019年起至2023年間陸續被騙逾50億元，今年2月指揮新北市調查處兵分6路搜索羅佩雯及沈裕雄前特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿，證羈押寄件獲准，隔天羅佩雯主動到案，也遭羈押禁見。

主嫌羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，以買機票賺差價的詐騙手法，詐騙親友2千餘萬元，判決確定入獄，出獄後透過鄭淳駿結識沈裕雄，涉和鄭淳駿聯手籌劃詐騙計劃，以大量海外機票投資，賺取航空公司高額回饋，聲稱回饋平均達48％，另又以投資海外移民等項目，詐騙沈裕雄逾50億元。

檢調追查金流，發現羅佩雯涉嫌拿詐騙不法所得當金主，提供給親友開店做生意，包含開設火鍋店、和菓子舖及貿易公司等，作為公司營運資金，甚至還給親戚支付房貸，金額初估已逾數億元，羅自己則購買奢侈品及日常生活開銷，另海外房產投資則尚待清查中。

北檢今依洗錢防制法，指揮新北市調查兵分9路搜索與羅佩雯有資金往來的親友，約談被告楊姓男子、謝姓前夫及羅姓胞兄及嫂嫂等4人，及3名證人到案，今晚將陸續移送檢方複訊。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

機票 詐騙

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