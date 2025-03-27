騎士撞路旁金爐身亡 苗縣宮廟涉堆物品占道挨罰
一名機車騎士今天行經苗栗縣通霄台1線因不明原因偏離車道自撞路旁宮廟金爐，頭部重創身亡。警方指出，金爐位置涉占用道路，將通知宮廟負責人到案說明，並依法舉發。
苗栗縣警察局通霄分局表示，事故發生在上午6時45分，一名徐姓男子（59歲）騎乘普通重型機車沿台1線南往北方向行駛至通霄鎮通灣里路段時，自撞路旁大型金爐，造成頭部及身體多處擦挫傷，經送往通霄光田醫院急救後仍被宣告不治。
根據現場監視器影像，徐男前後並無其他車輛，卻突然從直線車道偏離，撞上路旁宮廟金爐。
警方指出，事故原因，尚待檢察官相驗調查釐清。針對事故發生地點旁有堆積、置放金爐占用道路部分，將通知宮廟負責人到案說明，依道路交通管理處罰條例舉發，依法可處新台幣1200至2400元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言