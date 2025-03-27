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騎士撞路旁金爐身亡 苗縣宮廟涉堆物品占道挨罰

中央社／ 苗栗縣27日電

一名機車騎士今天行經苗栗縣通霄台1線因不明原因偏離車道自撞路旁宮廟金爐，頭部重創身亡。警方指出，金爐位置涉占用道路，將通知宮廟負責人到案說明，並依法舉發。

苗栗縣警察局通霄分局表示，事故發生在上午6時45分，一名徐姓男子（59歲）騎乘普通重型機車沿台1線南往北方向行駛至通霄鎮通灣里路段時，自撞路旁大型金爐，造成頭部及身體多處擦挫傷，經送往通霄光田醫院急救後仍被宣告不治。

根據現場監視器影像，徐男前後並無其他車輛，卻突然從直線車道偏離，撞上路旁宮廟金爐。

警方指出，事故原因，尚待檢察官相驗調查釐清。針對事故發生地點旁有堆積、置放金爐占用道路部分，將通知宮廟負責人到案說明，依道路交通管理處罰條例舉發，依法可處新台幣1200至2400元罰鍰。

自撞 車道

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