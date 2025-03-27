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工程師列印周杰倫演唱會門票販售 8名歌迷受害無法進場
去年底藝人周杰倫舉辦演唱會，現場卻有多名歌迷拿相同座位的門票進場，工作人員檢查，發現門票都是偽造。刑事局日前逮捕涉嫌影印門票再販售的38歲吳姓工程師，依詐欺罪嫌移送法辦，檢方聲押獲准。
警方指出，去年12月6日周杰倫演唱會開場前，多名民眾持相同座位的門票進場，卻被發現門票偽造。刑事局偵查第九大隊受理報案後調查，鎖定犯嫌為吳姓網路工程師，報請桃園地檢署指揮偵辦。
今年1月8日，吳姓犯嫌準備出國遊玩，警方前往桃園機場成功攔阻並逮捕犯嫌歸案。吳嫌自購兩張周杰倫演唱會門票後，在超商複印收購的演唱會門票，再利用多重身分販售，一票多賣，造成購買的民眾無法入場；吳嫌涉案從洽購、取票、製票到匯款及面交等環節，皆一人完成。
吳嫌行騙期間不斷變換臉書身分，以「吳吳」、「邱若潔」、「林縱深」及「Kevin(演唱會門票商)」等假匿稱，售票、求票、及在換票社團中與被害人洽談交易細節，交易地點選在市場、耶誕城、被害人車上面交，意圖規避追查。清查報案紀錄，被害人至少8名，不法所得約38萬5000元，一張門票開價1萬5至2萬不等。
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