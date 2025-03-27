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影／台中68歲男子深夜逆向行駛 駕駛暈厥嚇壞眾人急報案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市林姓市民，昨天深夜駕車行經大里區大智路時，因身體不適，導致車輛逆向行駛。警方據報趕到，發現他的車已停在路旁，人也虛弱地癱坐在駕駛座上，後來協助將他送醫，他才清醒，所幸未釀事故。

警方說，霧峰警分局 內新派出所警員黃科淵、劉裕宏昨晚11時許巡邏時接獲民眾報案，說有一輛車逆向行駛、疑似昏倒。他們迅即趕赴現場，發現林姓男子（68歲）癱坐在駕駛座上，他並無酒容、酒味，應非酒後駕車，因此先行協助將車輛移置適當處所，並通知救護車前來將他送醫。

據了解，林姓男子送醫後，醫師檢查應是他一時血壓升高，導致頭暈目眩，所幸休息及治療後並無大礙。

霧峰警分局呼籲，民眾如果發現有身體不適者，第一時間應立即撥打119求救。身體不適請避免開車，以維自身與其他用路人的安全。行車途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路旁，並在車輛後方處豎立車輛故障標誌警示後方來車，避免危險發生。

台中市林姓市民，昨天深夜駕車行經大里區大智路時，因身體不適，導致車輛逆向行駛。圖／民眾提供
台中市林姓市民，昨天深夜駕車行經大里區大智路時，因身體不適，導致車輛逆向行駛。圖／民眾提供

逆向 醫師

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