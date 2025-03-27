7旬翁抱病妻丟下14樓全身骨折死亡 依殺人罪起訴

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理，卻拒絕他人照護，導致林翁長期照顧身心俱疲，去年12月9日上午竟將妻自14樓住家窗戶丟下活活摔死，再向警方自首。新北地檢署依殺人罪將林翁起訴，全案將由新北地方法院國民法官審理。

林男為建築師退休，與妻育有2子1女，子女均已成家未同住，經濟狀況優渥，原本與邱姓妻子過著四處旅遊、攝影的悠閒生活。約3年前，邱婦妻子罹患水腦症，經診斷無法痊癒，且逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變和智能障礙等症狀，身體每況愈下臥病在床。

原先林男一肩扛起照顧重擔，每天煮食三餐並照顧妻子起居。去年8月起，林男逐漸不堪負荷，於是申請長照服務，由居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至4四小時，但邱婦執意只要丈夫照顧，拒絕外人介入，使林男壓力日增。

案發日上午7時56分，林男疑因壓力過大，將妻子從床上抱起，走到客廳打開窗戶，直接自14樓丟下，導致邱婦墜落人行道，全身骨折當場死亡，林男隨後獨自步行至附近的派出所主動自首。

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