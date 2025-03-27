快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

住30年屋面積大縮水...屋主要國賠 台中地政所登記錯誤判賠175萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中羅姓屋主出售名下85平方公尺房地，鑑界測量後才驚覺住了30幾年屋子因中正地政事務所登記錯誤，實際僅有63平方公尺，依價差求償303萬元；法院根據羅賣房地因面積縮減實際價差計算，判中正地政事務所應國賠175萬元，可上訴。

羅控訴，1992年購買一處房地，土地登記面積85平方公尺，多年來都依此繳地價稅，直到2023年4月出售時經鑑界測量土地面積僅有63平方公尺，因中正地政事務所登記錯誤導致土地謄本所載面積虛增22平方公尺。

羅表示，同年6月辦理面積更正，經不動產估價事務所鑑定，每平方公尺單價為13萬8000元，總面積63平方公尺、85平方公尺時，總價各為869萬4000元、1173萬元，主張其中差價為所受損害，提國賠向中正地政事務所求償303萬6000元。

中正地政事務所抗辯稱，本件登記原因證明文件是1972年間，於該地段辦理修正測量的土地地積計算表清冊，並依此謄載於土地登記簿謄本上，土地登記簿上所登載的面積與登記原因證明文件所載相符，並無登記錯誤，且羅1992年購入土地就有實際面積與登記面積不符，請求權已罹於時效。

台中地院審酌，羅2023年5月16日接獲中正地政事務所函覆，土地面積與地籍圖面積不符，土地登記面積為85平方公尺，地籍圖面積為63平方公尺，這才知道土地有登記錯誤並更正，認定羅求償有理由、請求權並未罹於時效。

法院查，羅2023年4月以土地85平方公尺1115萬元出售，後異動為63平方公尺940萬元，因土地面積縮減實際損害應為價差175萬元，判中正地政事務所國賠175萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

價差 國賠 文件

延伸閱讀

田僑仔在哪？新北逾期未繼承不動產 高達228億沒人領

台南男欠繳罰單650筆共29萬元 被查封土地後才繳清

「阿不拉」游淮銀掏空台東企銀 更三審判賠12.1億元

毒重金屬汙染關西鳳山溪6千戶停水 艾斯巴達判賠476萬

相關新聞

震驚家長圈…送托新竹五星好評托嬰中心 4月大女嬰趴睡窒息搶救不治

新竹市某五星好評的托嬰中心疑疏於照護，讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救後，已於3月24日不治。市議...

影／嘉義貨車司機開車撞死貓未停車 稱「以為還在動」

嘉義縣家畜疾病防治所近日接獲民眾通報，竹崎鄉有一輛工程小貨車輾死貓，家畜所人員昨天完成肇事司機訪談，並到撞貓地點實地勘查...

7旬翁抱病妻丟下14樓全身骨折死亡 依殺人罪起訴

新北市新莊一名林姓七旬老翁，因邱姓髮妻長年臥病在床，生活無法自理，卻拒絕他人照護，導致林翁長期照顧身心俱疲，去年12月9...

住30年屋面積大縮水...屋主要國賠 台中地政所登記錯誤判賠175萬

台中羅姓屋主出售名下85平方公尺房地，鑑界測量後才驚覺住了30幾年屋子因中正地政事務所登記錯誤，實際僅有63平方公尺，依...

男大生校園高處墜落身亡 家屬質疑遭同學網路言語霸凌

新北市1名私立大學男大學生昨從學校大樓高處墜落，送醫搶救仍宣告不治，警方今天下午報請檢察官相驗要進一步確認死因。據了解，...

市定古蹟紀州庵周末辦封街市集 轄區警公布交管圖

台北市定古蹟紀州庵本周六、日（29日、30日）將在同安街舉辦河畔市集，由於屆時市集封街舉辦，轄區警方今天公布交通管制路線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。