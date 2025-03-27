住30年屋面積大縮水...屋主要國賠 台中地政所登記錯誤判賠175萬

台中羅姓屋主出售名下85平方公尺房地，鑑界測量後才驚覺住了30幾年屋子因中正地政事務所登記錯誤，實際僅有63平方公尺，依價差求償303萬元；法院根據羅賣房地因面積縮減實際價差計算，判中正地政事務所應國賠175萬元，可上訴。

羅控訴，1992年購買一處房地，土地登記面積85平方公尺，多年來都依此繳地價稅，直到2023年4月出售時經鑑界測量土地面積僅有63平方公尺，因中正地政事務所登記錯誤導致土地謄本所載面積虛增22平方公尺。

羅表示，同年6月辦理面積更正，經不動產估價事務所鑑定，每平方公尺單價為13萬8000元，總面積63平方公尺、85平方公尺時，總價各為869萬4000元、1173萬元，主張其中差價為所受損害，提國賠向中正地政事務所求償303萬6000元。

中正地政事務所抗辯稱，本件登記原因證明文件是1972年間，於該地段辦理修正測量的土地地積計算表清冊，並依此謄載於土地登記簿謄本上，土地登記簿上所登載的面積與登記原因證明文件所載相符，並無登記錯誤，且羅1992年購入土地就有實際面積與登記面積不符，請求權已罹於時效。

台中地院審酌，羅2023年5月16日接獲中正地政事務所函覆，土地面積與地籍圖面積不符，土地登記面積為85平方公尺，地籍圖面積為63平方公尺，這才知道土地有登記錯誤並更正，認定羅求償有理由、請求權並未罹於時效。