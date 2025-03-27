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男大生校園高處墜落身亡 家屬質疑遭同學網路言語霸凌
新北市1名私立大學男大學生昨從學校大樓高處墜落，送醫搶救仍宣告不治，警方今天下午報請檢察官相驗要進一步確認死因。據了解，家屬疑似不滿死者生前曾遭學校同學網路言語霸凌，警方獲悉已派員深入了解中。
新北市消防局昨天下午5時許，接獲新北市警局轉報，新北市一所私立大學有學生從校園一棟教學大樓高處墜落，救護人員到場時，發現24歲大學生李姓男子全身多處受傷，意識模糊，緊急送醫急救最後仍宣告不治。
據了解，死者墜樓前曾先打110報案，自稱已有服用抗憂鬱藥物及安眠藥，家屬接獲警方通知電話趕到醫院得知搶救無效，傷心欲絕。
據悉，家屬疑似不滿死者生前曾遭學校同學網路言語霸凌，警方獲悉已派員，會同校方人員深入了解中。
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