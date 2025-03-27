市定古蹟紀州庵周末辦封街市集 轄區警公布交管圖
台北市定古蹟紀州庵本周六、日（29日、30日）將在同安街舉辦河畔市集，由於屆時市集封街舉辦，轄區警方今天公布交通管制路線圖，呼籲民眾和駕駛人提早改道，並配合警方指揮。
轄區中正二分局指出， 紀州庵管制路段為中正區同安街（廈門街113巷口至同安街92巷），管制時間為3月29日（六）早上9點至晚上7點、3月30日（日）早上9點至晚上9點。
警方指出，活動期間上述路段管制封閉，全面禁止汽機車通行，可善用周邊替代道路如牯嶺街或金門街，請有需求的用路人多加留意，活動現場義交於路口處指揮疏導，請遵守指揮；另為降低交通衝擊，建議參加活動民眾可多加利用大眾運輸，如搭乘捷運、步行，省去找車位及排隊停等的時間。
警方也提醒，清明節將近，要關心年長者行的安全，研究指出，高齡者交通事故多數為行人事故，且發生在穿越馬路時最多；駕駛人應尊重行人路權優先，注意前方狀況，減速慢行。
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