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扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG
台東警方統計去年取締違規超速共3萬5千餘件，罰金約6千萬元，單一路段取締最多在台9線太麻里新吉路段，計開出9544件罰單，該路段速限70公里，還測得最高171公里時速，警形容：超級嚴重超速，依法罰最高3萬6千元和吊扣牌照半年。民眾則嘲諷，「南迴最速男GG」
交通隊指出，新吉路段測速桿去年重新啟用，就成為全縣取締違規超速最多的路段，70公速限仍取締到9千餘件的違規超速，其中一張還測得每小時171公里的時速，等同玩命，處該車主最高3萬6千元和吊扣牌照半年；新吉路段是雙向測速，駕駛勿僥倖。
根據警局統計去年全縣取締違規超速件數共計35311件，違規取締最多路段前5名分別為台9線太麻里新吉路段、台9線米國學校路段8、台9線蘇巴陽路段、台9線安朔交控中心路段及11線富岡海靖路段；其中太麻里新吉路段共計開出9544件罰單，測得最高速171公里。
有員警私下表示，在省道公路飆171公里，簡直是在玩命，更可能引發重大事故，這已創下縣內取締最高速記錄；現行法規超過40公里，就是嚴重超速，依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，除罰鍰新臺幣1萬2000元至3萬6000元、記違規點數3點及參加道安講習外，並吊扣該車牌照6個月。
另有民眾開玩笑說，「想當南迴最速男的下場就是GG，這裡不僅有測速桿伺候，還有測速槍和三角架等候呢」。
交通大隊強調，設置測速照相桿及科技執法的路段，多為易超速及易違規的路段，目的用來提醒用路人減速慢行，而非主要取締手段；就統計數據研析，整體違規件數是逐年下降，光去年和前年相比較，兩項執法取締就少了近3萬件，改善顯著。
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