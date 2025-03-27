影／嘉義貨車司機開車撞死貓未停車 稱「以為還在動」

嘉義縣家畜疾病防治所近日接獲民眾通報，竹崎鄉有一輛工程小貨車輾死貓，家畜所人員昨天完成肇事司機訪談，並到撞貓地點實地勘查，若故意傷害致動物肢體嚴重殘缺，將依違反動物保護法開罰，處2年以下有期徒刑或拘役，併科200萬元以下罰金。

有民眾近日將盧姓司機輾死街貓影片發上網，引起輿論譁然。有人留言，給貓多幾秒的時間走過去不行嗎，也有人認為，無辜生命不能被忽視，踩剎車輾下去，甚至還回頭查看貓有沒有被輾死，司機沒有下車，肇事逃逸根本算謀殺。

盧姓司機稱，因業務關係行經該路段時，常看到民眾餵養貓隻，都會放慢行車速度讓貓隻自行遠離，3月25日開車經過時，回頭看以為貓隻已遠離，且從後照鏡確認貓還活著，以為沒發生事情就離開，事後經由鄰居通知，才知道這件事情。

嘉畜所表示，盧姓司機涉嫌違反動物保護法第25條，故意傷害致動物肢體嚴重殘缺，昨天偕同警方完成訪談，今天將依法移送司法機關偵辦，若經查屬實將處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，呼籲民眾應愛護動物不得任意傷害。