震驚家長圈…送托新竹五星好評托嬰中心 4月大女嬰趴睡窒息搶救不治

新竹市某五星好評的托嬰中心疑疏於照護，讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救後，已於3月24日不治。市議員劉彥伶批，市府既未要求業者停業，也未有裁罰，如何讓家長安心？市府則回應，將依法進行相關行政處分。

家長上周18日在臉書社團「新竹大小事」發文，指她的4個月大女嬰因托育人員人為疏忽，導致趴睡窒息，事後看監視器才發現，該中心竟然讓才4個月多月剛會翻身的嬰兒，趴在地墊上將近40分鐘，沒人理會，「試問誰會這樣對待及照顧小嬰兒？」

該女嬰經多天搶救後，已於3月24日不治身亡，消息震驚家長圈。劉彥伶表示，事件發生時，大家都很關心女嬰的狀況，她也要求社會處除由檢警調查，應有相對應的行政處分，如今看來，市府既未要求托嬰中心停業，也未有相關的裁罰，這樣如何讓家長安心？4個月大的女嬰就這樣走了，市府的無作為讓家長心寒及擔憂。

市議員蔡惠婷則表示，這一路團隊也陪伴家屬，一面緊追著社會處的調查進度、與調查警方保持聯繫，檢調也在偵辦當中，時代力量的律師團隊也提供相關法律諮詢，一定要追出個真相，希望主管機關社會處務必要查出這環節到底出了什麼紕漏？此外，時代力量自始至終一直支持監管雲，能夠在發生重大事件時，調閱到監視器畫面，來釐清還原事實。

托嬰中心日前受訪曾提到，女嬰事發近幾日有在服用藥物，心臟也有追蹤中的情形，園內也沒有接收到需特別照護的資訊與特殊用藥注意事項。事發當日園所已第一時間主動通報，並全面積極提供相關資料配合各主管機關的調查。園所會持續全力配合相關單位並待司法釐清。

新竹市社會處表示，本案經召開專家學者會議後，市府評估該托嬰中心有違反兒童及少年福利與權益保障法第83條規定之虞，後續將依法進行相關行政處分。