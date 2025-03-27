快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台電工程釀禍！桃園龜山路面凹陷隆起 養工處限期改善

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區文化一路路面今上午出現大面積凹陷破損，經查該路段近期實施台電工程，疑修復品質不佳釀禍，桃園市養工處獲報已開立改善單限期改善，台電負責該區營運處已派員處理。

有網友今在臉書社團發文，龜山區文昌五街與文化一路交叉口，靠近台灣電力公司林口服務所的馬路，突然裂開並凸起一大塊，相當危險，引發網友議論「看起來回填不紮實」、「小車閃遠一點，底盤從上開過油底殼肯定擦撞到」、「直接變障礙賽」。

桃園市議員陳雅倫指出，今上午接到民眾反應文化一路路面出現嚴重破損，經查是台電工程，近期在龜山區忠義路、萬壽路及文化一路都有發生台電道路工程修復品質不佳的狀況，由於這些路段皆為交通幹道，車流量大，萬一發生意外後果不堪設想，已請市政府養工處馬上處理並開罰，並要求台電工程恢復路面品質。

警方則於上午8時許獲報文化一路51之1號發生地面凹陷，大埔派出所員警到場擺放交通錐，引導車輛通行；並通知養工處派員處理，籲用路人經過減速慢行。

桃園市工務局表示，該路段為台灣電力公司台北西區營運處管挖施工，已通知台北西區營運處改善，初判可能為CLSM（控制性低強度回填材料）尚未完全達到強度，開放通車後路面承載不良造成破損，現場已開立改善單限期改善，目前該營運處已派員前往交維，並備料改善中。

桃園市龜山區文化一路今上午遭人發現地面大面積凹陷破損，該路段近期實施台電工程，疑修復品質不佳釀禍。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區文化一路今上午遭人發現地面大面積凹陷破損，該路段近期實施台電工程，疑修復品質不佳釀禍。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區文化一路今上午遭人發現地面大面積凹陷破損，該路段近期實施台電工程，疑修復品質不佳釀禍。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區文化一路今上午遭人發現地面大面積凹陷破損，該路段近期實施台電工程，疑修復品質不佳釀禍。記者周嘉茹／翻攝

台電 桃園

延伸閱讀

「少用電就給錢」台電金門區處邀用電大戶座談推桌邊服務助節能

工人施工死亡家屬申請職災 老闆竟提告向家人索賠百萬…判決結果曝

電價調漲擬設緩衝期？台電董事長：過去的確延後過

台電：影響發電成本較大的是煤價 不是油價

相關新聞

震驚家長圈…送托新竹五星好評托嬰中心 4月大女嬰趴睡窒息搶救不治

新竹市某五星好評的托嬰中心疑疏於照護，讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救後，已於3月24日不治。市議...

影／嘉義貨車司機開車撞死貓未停車 稱「以為還在動」

嘉義縣家畜疾病防治所近日接獲民眾通報，竹崎鄉有一輛工程小貨車輾死貓，家畜所人員昨天完成肇事司機訪談，並到撞貓地點實地勘查...

台電工程釀禍！桃園龜山路面凹陷隆起 養工處限期改善

桃園市龜山區文化一路路面今上午出現大面積凹陷破損，經查該路段近期實施台電工程，疑修復品質不佳釀禍，桃園市養工處獲報已開立...

市定古蹟紀州庵周末辦封街市集 轄區警公布交管圖

台北市定古蹟紀州庵本周六、日（29日、30日）將在同安街舉辦河畔市集，由於屆時市集封街舉辦，轄區警方今天公布交通管制路線...

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

台東警方統計去年取締違規超速共3萬5千餘件，罰金約6千萬元，單一路段取締最多在台9線太麻里新吉路段，計開出9544件罰單...

影／疑疲勞駕駛…22歲男半夜開車 中和自撞分隔島「烏龜翻」

陳姓男子今天凌晨開車行經新北市中和區不慎自撞分隔島，當場翻車四輪朝天，疑疲勞駕駛釀禍，所幸未波及他人。陳男酒測值為零，確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。