台電工程釀禍！桃園龜山路面凹陷隆起 養工處限期改善

桃園市龜山區文化一路路面今上午出現大面積凹陷破損，經查該路段近期實施台電工程，疑修復品質不佳釀禍，桃園市養工處獲報已開立改善單限期改善，台電負責該區營運處已派員處理。

有網友今在臉書社團發文，龜山區文昌五街與文化一路交叉口，靠近台灣電力公司林口服務所的馬路，突然裂開並凸起一大塊，相當危險，引發網友議論「看起來回填不紮實」、「小車閃遠一點，底盤從上開過油底殼肯定擦撞到」、「直接變障礙賽」。

桃園市議員陳雅倫指出，今上午接到民眾反應文化一路路面出現嚴重破損，經查是台電工程，近期在龜山區忠義路、萬壽路及文化一路都有發生台電道路工程修復品質不佳的狀況，由於這些路段皆為交通幹道，車流量大，萬一發生意外後果不堪設想，已請市政府養工處馬上處理並開罰，並要求台電工程恢復路面品質。

警方則於上午8時許獲報文化一路51之1號發生地面凹陷，大埔派出所員警到場擺放交通錐，引導車輛通行；並通知養工處派員處理，籲用路人經過減速慢行。