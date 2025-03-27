影／疑疲勞駕駛…22歲男半夜開車 中和自撞分隔島「烏龜翻」

陳姓男子今天凌晨開車行經新北市中和區不慎自撞分隔島，當場翻車四輪朝天，疑疲勞駕駛釀禍，所幸未波及他人。陳男酒測值為零，確實事故原因有待警方調查釐清。

新北市警方今天凌晨3時許獲報中和區建一路上發生車禍意外，疑似有人受困，員警及消防人員到場，發現一輛汽車四輪朝天橫躺在路中，汽車駕駛陳姓男子（22歲）已自行爬出車外，未受傷無大礙。

據了解，陳男當時沿中和區建一路往連城路方向直行，疑因深夜疲勞精神不濟，行經該路口時，不慎自撞路中分隔島後翻覆於內側車道上，所幸未波及其他車輛。

中和警分局交通分隊員警於現場酒精檢測，確認陳男酒測值為零，並依規定繪製現場圖、攝影照片及調閱監視器，初步已能還原事發經過，應是陳男駕車不慎自撞造成。