離奇車禍！桃園男逆向衝撞2機車騎士 肇逃後又撞轎車
49歲的黃姓轎車駕駛，今上午行經桃園市中壢區沿南園路右轉東園路（往吉林路方向）時，先衝撞對向停等紅燈47歲張男、30歲沈男2位機車騎士，再繼續向前行駛撞上52歲的朱姓轎車駕駛，經測試駕駛酒測值均為0，機車騎士均受有輕微擦、挫傷，詳細肇事原因尚待警方釐清，另黃男訊後依肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
黃男今上午7時許，行經南園路右轉東園路（往吉林路方向）時，先逆向衝撞對向停等紅燈47歲張男、30歲沈男2位機車騎士，導致其中一名倒臥在地。
不過黃男並未停下，再繼續向前行駛撞上52歲的朱姓轎車駕駛後側後停下，經測試駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因尚待警方釐清，另黃男訊後依肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾駕駛交通工具務必衡量身體狀況，切勿勉強，應養足精神再上路，以維護自身及其他用路人安全。
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