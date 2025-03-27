賴士葆撞行人影像外流 交通分隊警員外洩媒體遭北檢起訴

立法委員賴士葆去年7月開車不慎撞到斑馬線上的2名女行人，不料車禍影片外流媒體刊登，2名女行人提告。台北地檢署查出北市警局大安分局交通隊洪姓警員，涉嫌洩漏車禍照片、行車記錄器給媒體，依法起訴。

73歲賴士葆去年7月9日晚上9時許，駕駛休旅車行經台北市大安區瑞安街208巷時，疑未禮讓行人，左前車頭撞倒正在過斑馬線的63歲張姓女子、59歲蔡姓女子，2人均受傷送醫，意識清楚無生命危險，車禍案件雙方和解、賴士葆道歉落幕。不料，賴士葆車禍影像外流遭媒體刊登報導，蔡女、張女提告。

檢警追查，大安分局瑞安街派出所洪姓女警、倪姓交通分隊女警到場處置車禍，洪以手機翻拍M-Police查詢賴、張、蔡等3人個資畫面，包含身分證字號、生日、地址、電話，傳到line「瑞安/100民眾報案專區」回報派出所案件處理情形，倪則是到現場後與洪交接當事人資料，並請賴提供行車紀錄器，再將照片、行車紀錄器檔案傳到line「30照片，事故回報群組」以回報大安交通分隊。

起訴指出，去年7月10日凌晨0時許，大安交通分隊洪姓警員在家看到群組資料，涉將車禍照片、行車記錄器傳給獨家報導劉姓採訪主任，無故洩漏偵查中應保密事項賴等3人個人資料。

2名女警稱，任何派案或回報都要上傳群組，主管才能掌握所有案件進度，經賴委員同意後用平板複製他的行車紀錄器，將檔案傳到交通分隊群組，且也接到交通分隊分值班警員電話，「要我盡速在公務群組回報資料」