路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿！台南男常出怪招 警察也頭痛

網友在臉書社團分享台南永康市場旁人行道上出現「600萬真鈔」，整整六大疊丟在地上，路過民眾紛紛多看兩眼，不過大家都不敢撿，最後有人報警處理。丟錢在路邊的李姓男子看到警察出現稱：「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」。員警怕出事一番苦勸後，他才把錢存回銀行。

李姓男子路邊丟600萬沒人敢撿，一旁攤販也只能無奈的看著他出怪招。李姓男子的友人表示，他因為「被警察搞過」、最近狀況不是很穩定，常常會出怪招，讓警察來善後，希望大家多體諒一下。

貼文一出網友紛紛留言：有人認為是玩具假鈔才會丟在路邊，不過有人表示「去鹽行玉山銀行領錢，看他跟行員大小聲，說要領六百萬….還叫警察來！！以為他在開玩笑…沒想到真的有六百萬。」

有不滿的網友留言稱「看起來要釣魚侵占然後看誰比較衰要付和解金？要小心不要被卡油，是類似碰瓷？警察們帶去關心一下，疑似社會秩序維護法了」。

還有人表示，「遇到這種事情，撿起來馬上衝去警局，然後他追上來認領的時候，就跟他索要金額的1/10，看起來一定能拿個幾十萬沒問題」。

李姓男子去年底因買到一顆燒焦煎餃、連4天大鬧被告，違反社維法挨罰8千元，這次放600萬真鈔。因為李姓男子在當地家喻戶曉。也有附近民眾說，「不能得罪他，他在這裡很有名，還是檢舉達人。」還有人說「報警也沒什麼用」，因為警察也怕惹麻煩。

有跟他交過手的員警私下表示，「不是怕他，而是不希望萬一出了什麼狀況，例如萬一有人路過拿了錢就騎車跑了，還要花很多時間去跟不了解狀況的長官解釋、跑公文行政程序善後」。