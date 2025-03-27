超商是高危職業？彰化男偷高梁 單腳滑輪椅跑給店員追

彰化縣員林市吳姓男子坐輪椅到某超商涉嫌偷高梁酒，被店長發現，為「逃離」而違規橫越馬路，店長擔心他的安危，一面提醒往來車輛注意，一面拿手機全程錄影吳男逃逸證據。網友錄下PO到社群，有網友留言「這年頭連超商都是高危職業」。

吳男，40多歲，是員林警消界的「知名人物」。據了解，吳男的兄弟都很有成就，家庭溫暖，唯有他喜歡喝酒在外遊蕩，長期以員林公園為家，被警消稱作「公園幫」一員，經常酒醉路倒，消防分隊送他到醫院不可勝數，相當頭痛。

吳男常到超商偷小瓶高梁酒，彰化地方法院認他是竊盜慣犯，裁定收押至少兩次，最近一次兩個月，約10天前獲釋，疑昨晚又到超商偷高梁酒，好心女店長怕他橫越馬路逃逸途中被車撞，陪伴他過馬路並拿手機錄影為證。

據指出，吳男有自我放逐傾向，多年前右下臂撞斷不醫治導致截肢，後來發生意外左小腿骨折也不醫治而截肢，醫師還沒允許出院他自行離院，左肢滲血在公園遊蕩被民眾通報消防分隊，吳男拒絕再回醫院，消防隊員憂心感染併發敗血症，未料吳男傷口痊癒，從此坐輪椅代步。

吳男的母親健在，當其他家人都不想多管他，只有媽媽心疼兒子，常到員林公園找他和探望，帶食物給他，為他擦拭身體，關心他的健康狀況。

警方今表示，吳男都偷小瓶高梁酒，金額不大，若超商報案，將帶回吳男詢問，通常吳男酒醒後會承認犯行，屆時依竊盜罪嫌移送偵辦。

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