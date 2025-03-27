花蓮七星潭、花蓮溪口海域1日2溺水 婦獲救、男子不幸溺斃

花蓮七星潭、花蓮溪口海域昨天接連發生兩起溺水意外，岸巡、消防人員獲報趕往救援，黃姓婦人一度失去呼吸心跳，搶救後恢復生命徵象，另一名洪姓男子搶救後仍告不治。

海巡署東部分署第一二岸巡隊人員昨天上午7時許在七星潭海域執行巡查勤務時，發現一名婦人溺水，立即通報，七星潭、花蓮漁港、鹽寮等安檢所及第二機動巡邏站、第六海巡隊都加入救援行列，消防人員也趕往協助。

第一二岸巡隊表示，這婦人被拖帶上岸時一度沒有呼吸心跳，海巡人員立即為她實施心肺復甦術並送醫急救，搶救後恢復生命跡象。

昨天傍晚5時許，又有民眾在花蓮溪口南岸，看到有人在海面上載沉載浮，疑似溺水，再撥打118專線向第一二岸巡隊通報。海巡人員再度帶著救生裝備、駕駛救生艇前往救援，但男子送醫搶救仍告不治。

岸巡人員調查，獲救的婦人為50歲黃姓女子，住花蓮，不幸死亡的洪姓男子來自新竹，兩人當時都是獨自一人，將釐清溺水原因。

第一二岸巡隊表示，近日海象逐漸轉佳，夏天也將來臨，都必有更多人到海域及岸際戲水，呼籲從事水域遊憩活動時，要穿救生衣等安全防護裝備，海象不佳應避免下海戲水。

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