影／清晨趕上班…轎車機車路口對撞 新莊騎士噴飛重摔全身傷

新北市48歲呂男今天上午開車行經新莊區環漢路要左轉碧江街時，對向59歲陳男騎乘機車行經見狀煞車不及，2車就在路口迎面對撞。陳男當場噴飛越過引擎蓋重摔倒地。陳男四肢多處擦挫傷，所幸送醫後已無大礙，車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。

新莊警分局今天上7時許接獲報案，在新莊區環漢路碧江街口有車禍事故。警員到場後經了解，擔任工人的48歲呂男駕駛轎車沿新莊區環漢路往三重方向直行，在碧江街口要左轉時，與對向騎機車沿環漢路往樹林方向直行的59歲陳姓工人發生碰撞。

救護人員發現陳男四肢多處擦挫傷，所幸生命跡象穩定意識清楚，由救護車送往輔大醫院急救，轎車駕駛呂男則未受傷。雙方酒測值均為0，確切車禍肇責歸屬仍待警方調查釐清。