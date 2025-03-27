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影／清晨趕上班…轎車機車路口對撞 新莊騎士噴飛重摔全身傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市48歲呂男今天上午開車行經新莊區環漢路要左轉碧江街時，對向59歲陳男騎乘機車行經見狀煞車不及，2車就在路口迎面對撞。陳男當場噴飛越過引擎蓋重摔倒地。陳男四肢多處擦挫傷，所幸送醫後已無大礙，車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。

新莊警分局今天上7時許接獲報案，在新莊區環漢路碧江街口有車禍事故。警員到場後經了解，擔任工人的48歲呂男駕駛轎車沿新莊區環漢路往三重方向直行，在碧江街口要左轉時，與對向騎機車沿環漢路往樹林方向直行的59歲陳姓工人發生碰撞。

救護人員發現陳男四肢多處擦挫傷，所幸生命跡象穩定意識清楚，由救護車送往輔大醫院急救，轎車駕駛呂男則未受傷。雙方酒測值均為0，確切車禍肇責歸屬仍待警方調查釐清。

巨大的撞擊力導致機車零件四散。記者黃子騰／翻攝
巨大的撞擊力導致機車零件四散。記者黃子騰／翻攝
新莊區環漢路與碧江街口發生車禍，警方獲報到場採證。記者黃子騰／翻攝
新莊區環漢路與碧江街口發生車禍，警方獲報到場採證。記者黃子騰／翻攝
呂男駕駛的轎車欲左轉與對向機車在路口對撞。記者黃子騰／翻攝
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車禍

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