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台北信義區嘉興街公寓頂加深夜起火 36歲租屋女房客喪命

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台北信義區嘉興街公寓頂加深夜起火 36歲租屋女房客喪命

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區嘉興街一棟四層樓公寓建築的頂樓加蓋今天凌晨起火，消防局獲報後迅速派遣人車趕赴現場搶救，疏散住戶，火勢雖於30分鐘後撲滅，但在廁所發現36歲曹姓女租客已氣絕，明顯死亡，失火原因待消防局火調人員釐清。

台北市消防局今天凌晨2時29分，據報信義區嘉興街175巷一棟舊公寓頂樓起火，立即派遣人車前往灌救。消防人員抵達現場時，發現4層樓公寓頂樓為鐵皮屋加蓋，現場火苗竄出，馬上布水線灌救。

轄區警方也協助消防人員疏散附近住戶6男2女，管制周圍道路人車避免接近，火勢於2時50分獲得控制，2時55分完全撲滅，頂樓一曹姓女租客困在廁所內，已明顯死亡。

消防人員初步勘查共燒毀家具、裝潢及雜物，面積約20平方公尺。警方連絡死者家屬，將報請檢察官相驗，詳細起火原因，仍待火調鑑識後方能釐清。

台北市信義區嘉興街一棟四層樓公寓建築的頂樓加蓋今天凌晨起火，一租客命喪火場。示意圖／本報資料照
台北市信義區嘉興街一棟四層樓公寓建築的頂樓加蓋今天凌晨起火，一租客命喪火場。示意圖／本報資料照

公寓 消防人員 火災 頂樓

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