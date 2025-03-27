「熊大旅行箱」撞包搞烏龍！台中嬤錯拿 警助物歸原主

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名七旬阿嬤與家人到日本名古屋旅遊，16日晚返國抵達桃園國際機場拿行李，一眼就看到自己帶出國的「熊大旅行箱」，等凌晨2時返家打開，才發現拿錯了，所幸經報警，在警方協助下最終物歸原主，圓滿收場。

7旬嬤表示，她16日晚間10時抵達桃園國際機場後，就忙著去領行李，因她帶出國的旅行箱上有「熊大」圖案，很好認，她從一整片「行李箱海」之中，很快就發現，由於時間很晚，匆匆忙忙拖著行李就走，直到17日凌晨2時到家，打開行李才發現錯拿他人的行李箱，嚇得不知所措。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員陳瑋姍在17日上午8時接獲7旬嬤報案，指稱不小心拿錯他人的行李箱，由於不諳連繫程序且家人已去上班，不知如何是好，只好拜託員警幫忙。

員警透過行李箱內的吊牌向航空公司查詢，經航空公司調閱相關紀錄，查出同航班蔡姓女旅客也有同款、同色，外觀相同的旅行箱，蔡女也反應遺失行李，立即協助雙方互留資料協調寄回方式，物歸原主。

蔡女表示，旅行箱裡有女兒去日本購買的玩具紀念品，相當感謝員警協助。7旬嬤也頻向蔡女致歉，並感謝員警熱心協助，讓行李箱物歸原主。

台中市警局烏日分局分局長劉雲鵬說，出國旅遊行李箱可以加掛個人掛牌或束帶幫助辨別，旅客如在桃園機場遺失物品除可撥打「110」報案協尋，萬一拿錯別人的行李，第一時間請先打電話給機場，讓航空公司確定遺失的行李已經找到，即時聯絡失主領回。

台中七旬嬤日前返國錯拿「熊大旅行箱」，她感謝警方協助，物歸原主。記者趙容萱／翻攝
台中七旬嬤日前返國錯拿「熊大旅行箱」，她感謝警方協助，物歸原主。記者趙容萱／翻攝
七旬嬤（中）感謝警方協助，讓自己錯拿的「熊大旅行箱」可以物歸原主。記者趙容萱／翻攝
七旬嬤（中）感謝警方協助，讓自己錯拿的「熊大旅行箱」可以物歸原主。記者趙容萱／翻攝
台中七旬嬤日前返國，在一整片「行李箱海」之中，錯拿「熊大旅行箱」，她感謝警方協助，物歸原主。記者趙容萱／翻攝
台中七旬嬤日前返國，在一整片「行李箱海」之中，錯拿「熊大旅行箱」，她感謝警方協助，物歸原主。記者趙容萱／翻攝

出國旅遊 桃園機場 行李箱

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