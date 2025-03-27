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台中新光三越瓦斯支管氣爆？火調預計明天出爐 尚無人列被告
台中市新光三越百貨2月13日發生氣爆，釀5死38傷，消防局火調報告預計明天出爐。據了解，現場幹管瓦斯疑排空，但支管有殘留瓦斯，因砂輪機切割造成火花進引發氣爆。檢方昨再度現勘，累計複訊42人，尚無人轉列被告。
多名議員日前在議會要求消防局盡速公布調查報告，據了解，台中市消防局火調科正在趕工新光三越氣爆案火調報告，預計明天出爐，交由檢察官後續是否有人涉及相關刑責。
消防局目前調查方向，發現現場施工櫃位的天然氣管線是從天花板以U字型方式，拉到樓層櫃位，加上櫃位更動需求，導致管線較雜亂。
雖然當時新光三越有委請欣中天然氣公司，將瓦斯「幹管」送氣關閉，但疑因施工現場的「支管」瓦斯沒排空，蓄積一定濃度後，因砂輪機切割管線，發生氣爆意外。至於何人涉及疏失、有無刑責？消防局表示，仍需檢方後續調查。台中地檢署指出，檢察官昨天第9次會同專案小組進入現場勘查，至今複訊人數累計證人42名、57人次，尚無人轉列被告，將待收到正式火調報告，結合其餘調查所得事證，以釐清涉案人刑責歸屬。台中新光三越百貨因氣爆，商場的10至12樓嚴重受損，全店無限期停業。
新光三越公關協理張家齊說，氣爆原因配合檢警消調查，意外發生後，已陸續啟動「第二賣場計畫」，本月31日至4月10日將在台中世貿中心二館舉行第3場服務會。
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