影／台中2罷團女志工控遭平頭男叫囂、拉扯 今晚報案了

台中2名「展翅廢翔」罷免藍委廖偉翔團隊女志工，指控今早在水湳市場活動時，遭一名平頭男當街叫囂、推擠、拉扯，今晚在綠市議員林祈烽及律師王翼升陪同下向警方報案，警方通知涉案男到案，詢後將依強制罪及選罷法等罪嫌法辦。

2名女志工今晚在報案前，連同罷團其他成員、林祈烽、王翼升等人一起在台中市警局第六分局前召開記者會。

罷團「展翅廢翔」表示，罷團志工們今天上午在水湳市場的行動連署站，僅透過擴音器說明連署程序與理念，無挑釁行為，卻遭一名情緒激動男子當街叫囂，還強行搶奪志工手上的擴音器，並推擠、拉扯女志工，這樣的暴力行徑已觸法，絕不姑息。

現場還秀出早上該男子與女志工叫囂、拉扯的影片，影片中，一名穿著黑色背心、短褲、夾腳拖的平頭男，遠遠走來，邊以閩南語多次說「我們是西屯區的」，先推一名女志工，後又扯一下志工手上的擴音器，說完就離去，前後不到5秒，過程中女志工不斷喊「不要動手！」

林祈烽說，罷團好不容易在水湳市場借到攤位開設行動連署站，卻遭該名男子攻擊，他強烈譴責此暴力行為；罷團志工以女性居多，身為市議員，捍衛市民安全與權利他責無旁貸，要求警方盡速調閱監視器，查明涉案男子依法偵辦，並加強各公民團體設攤集會的維安及秩序維持，以杜絕類似事件再次發生。

台中市警局第六警分局表示，此案在今早獲報，西屯區水湳市場內有公民團體吳姓志工，與立場不同的男子發生口角爭執，警方獲報後立即啟動專案小組依法偵辦，防制暴力。