嘉市議員服務處設二階罷免點 接獲電話恐嚇 警找到男子送辦
公民團體推動大罷免行動進入第二階段連署，嘉義市民進黨籍議員林煒軒服務處因設置罷免連署點，接到恐嚇電話，揚言對他不利，警方找到涉案張姓男子，他矢口否認，警方將他函送法辦。
林煒軒表示，第二階段連署，嘉義市雖沒有國民黨籍立委，為服務不便返回戶籍地的民眾，服務處提供空白連署書，並協助民眾確認連署書資料填寫正確，以及協助罷免團體收件，不少民眾連署響應二階段罷免。
他表示，服務處於3月14日公布為罷免連署書收件地點，當天下午就接獲2通不詳男子的電話，詢問服務處人員「議員什麼時候會回服務處」，且揚言要送「一個大禮」、「要你好看」等恐嚇語句，即向轄區的警方報案，警方已增加服務處及其住家巡邏頻率。
警方調查，這2通疑似恐嚇電話，出自28歲張姓男子的手機門號，張男到案否認打電話恐嚇，辯稱手機借給他人使用。警方詢問後，函送嘉義地檢署偵辦。
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