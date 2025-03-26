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更裁交保兩樣情！涉貪警林明佐坐輪椅叫小黃 博弈總裁陳政谷直奔豪車離去

基隆8旬翁未兩段式左轉遭撞死 警勸高齡者註銷繳回駕照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市林姓八旬翁3月24日上午在信一、義三路口，騎機車由信一路內車道欲左轉往仁一路時，遭後方直行自小貨車撞擊，送醫不治。警方發現林男未兩段式左轉肇禍，高齡駕駛人因視覺、聽覺、反應等身體機能自然退化，導致駕駛風險增加，將加強勸導高齡者註銷繳回駕照。

交通隊調查，林姓老翁（85歲）騎乘普通重型機車，3月24日上午9時56分在信義區信一、義三路口，由信一路中內車道欲左轉往仁一路時，與直行的自小貨車發生碰撞，林男經送醫救治後仍不幸身亡。

警方說，信一路為單向四車道，內側車道為禁行機車道，機慢車左轉未依兩段式左轉，依道路交通管理處罰條例可處600元至1800元罰鍰。

交通隊長楊永泰表示，根據基隆市政府民政處統計，截至去年12月止，65歲以上高齡者占總人口數逾20.45%，已進入「超高齡社會」，高齡駕駛人因視覺、聽覺、反應等身體機能自然退化或疾病造成特定功能障礙，導致駕駛風險增加，一旦發生交通事故，所造成身體的傷害將更為嚴重。

警方將加強取締未兩段式左轉機車，並主動關懷高齡者駕車安全，加強與監理單位合作，在員警執行各項勤務或參加鄰里、社區治安座談會時，加強宣導75歲以上高齡者，主動辦理駕照註銷繳回，以保障高齡者行車安全。

基隆8旬翁未兩段式左轉遭撞死，警勸高齡者註銷繳回駕照。圖／交通隊提供
基隆8旬翁未兩段式左轉遭撞死，警勸高齡者註銷繳回駕照。圖／交通隊提供

基隆 車道 高齡者

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