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更裁交保兩樣情！涉貪警林明佐坐輪椅叫小黃 博弈總裁陳政谷直奔豪車離去

男情殺女同事自殘 店員目睹她「大叫突倒地」滿是鮮血

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名30歲姜姓男子今下午在桃園區寶山街一間手搖飲店前，持刀刺入正在買飲料的29歲陳姓女同事背部，隨即再持同把刀刺向自己，手搖飲店門口滿地鮮血。當時正在幫陳女點餐的店員見陳女突然大叫、隨即倒下，當場嚇壞報警，陳女傷勢嚴重仍在治療。

據了解，姜姓男子下午2時許在桃園區寶山街某飲料店門口，趁陳女買飲料時持水果刀朝陳女背部猛刺一刀，陳女倒地後姜男隨即持刀朝自身胸口自殘，警方獲報後於下午2時35分到場，2人皆倒地不起，地上滿是鮮血，怵目驚心。

據悉，原本陳女戴著安全帽正在櫃檯前和店員點餐，男子突然快速衝上前並在櫃檯底下刺了陳女背部一刀，但因為店員在櫃檯內，高度看不到這些動作，是女子突然大叫一聲隨即倒下去，店員跑出去見狀嚇壞，2人倒臥血泊立刻報警，後續警方即趕到現場，事發後手搖飲店拉下鐵門暫停做生意。

初步了解，姜男與陳女為同事關係，2人任職於桃園區某醫療器材公司，姜男疑似追求陳女不成，由愛生恨持刀傷害；救護人員到場時陳女意識不清，內出血已造成血胸，送醫後因傷勢嚴重於下午轉送林口長庚醫院，持續搶救中，姜男則是左胸頸有刀傷，意識清楚送醫治療。

事發後警方初步調閱現場監視器及完成採證，姜男過去疑似有情緒不穩等狀況，犯案動機仍待調查；目前因兩人都在醫院救治中，詳細事發經過待進一步釐清。

桃園30歲姜姓男子疑追求29歲陳姓女同事不成，趁其購買手搖飲時持刀猛刺。記者周嘉茹／翻攝
桃園30歲姜姓男子疑追求29歲陳姓女同事不成，趁其購買手搖飲時持刀猛刺。記者周嘉茹／翻攝

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