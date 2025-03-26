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桃消攜手幼兒園清明防火宣導 童拿小水袋滅火寓教於樂

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為提升幼童防火觀念並宣導清明節期間的消防安全，桃園市消防局中路分隊於今上午前往桃園市立桃園幼兒園龍岡分班，舉辦清明節防火宣導暨兒童節活動。透過實境模擬、互動遊戲及有獎徵答，讓幼童從小建立防火與避難觀念。

中路分隊表示，今活動消防員利用製煙機模擬當雜草火警發生時的濃煙狀況，讓孩童體驗濃煙帶來的視線阻礙，並結合消防局發放的小水袋，讓孩童練習滅火的情境。此外，消防員透過有獎徵答的方式，向幼童傳授基本防火、逃生與避難知識，並發送小禮物，提高孩童的學習興趣。

中路分隊長張育瑄表示，透過寓教於樂的方式，讓孩童學習更多有關掃墓祭祖防火觀念，更導入各地山林野火案例，說明造成擴大延燒的危害特性，除了加深孩童防火世界觀，也能將所學知識帶回家中，提醒家人共同注意防火防災安全，進一步強化社會整體防災能力。

清明節將至，掃墓期間配合環保減少使用火源，墓區提供「以功代金」與「集中燃燒」可以多加利用，掃墓過程確保「人離火熄」，徹底熄滅紙錢等餘燼，避免飛灰引燃雜草導致山林火災，呼籲民眾應遵守「除草不用火」、「紙錢不燃燒」、「爆竹不燃放」、「菸蒂不亂丟」、「垃圾要帶走」，避免因焚燒紙錢或其他火源不慎引發火災。

桃園市消防局中路分隊於今上午前往桃園市立桃園幼兒園龍岡分班，舉辦清明節防火宣導暨兒童節活動。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局中路分隊於今上午前往桃園市立桃園幼兒園龍岡分班，舉辦清明節防火宣導暨兒童節活動。記者周嘉茹／翻攝
中路分隊透過寓教於樂的方式，讓孩童學習更多有關掃墓祭祖防火觀念。記者周嘉茹／翻攝
中路分隊透過寓教於樂的方式，讓孩童學習更多有關掃墓祭祖防火觀念。記者周嘉茹／翻攝
消防員利用製煙機模擬當雜草火警發生時的濃煙狀況，讓孩童體驗濃煙帶來的視線阻礙。記者周嘉茹／翻攝
消防員利用製煙機模擬當雜草火警發生時的濃煙狀況，讓孩童體驗濃煙帶來的視線阻礙。記者周嘉茹／翻攝

桃園 消防員 清明節

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