桃消攜手幼兒園清明防火宣導 童拿小水袋滅火寓教於樂

為提升幼童防火觀念並宣導清明節期間的消防安全，桃園市消防局中路分隊於今上午前往桃園市立桃園幼兒園龍岡分班，舉辦清明節防火宣導暨兒童節活動。透過實境模擬、互動遊戲及有獎徵答，讓幼童從小建立防火與避難觀念。

中路分隊表示，今活動消防員利用製煙機模擬當雜草火警發生時的濃煙狀況，讓孩童體驗濃煙帶來的視線阻礙，並結合消防局發放的小水袋，讓孩童練習滅火的情境。此外，消防員透過有獎徵答的方式，向幼童傳授基本防火、逃生與避難知識，並發送小禮物，提高孩童的學習興趣。

中路分隊長張育瑄表示，透過寓教於樂的方式，讓孩童學習更多有關掃墓祭祖防火觀念，更導入各地山林野火案例，說明造成擴大延燒的危害特性，除了加深孩童防火世界觀，也能將所學知識帶回家中，提醒家人共同注意防火防災安全，進一步強化社會整體防災能力。