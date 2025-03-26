國3苗栗竹南路段6車連環撞 1人後腦撕裂傷、4人輕傷送醫

國道3號苗栗縣竹南鎮北上車道今天發生6車連環車禍，造成4人輕傷、1人重傷送醫，均無生命的危險，造成車輛回堵數公里，1個小時後逐漸恢復正常，車禍原因由國道警方進一步調查中。

國道警方調查。曾姓女子（33歲）今天下午2點53分，開車在國道3號121.5公里處竹南鎮北上路段，疑因未注意車前狀況，先撞蘇姓男子（58歲）駕駛轎車，蘇的車子再推撞徐姓男子（48歲）駕駛租用轎車。

租用轎車再側撞蘇姓女子（57歲）駕駛轎車，蘇女的轎車再推撞陳姓男子（45歲）駕駛轎車，陳男 轎車再推撞楊姓男子（62歲）駕駛轎車，苗栗縣政府消防局將5人送醫，第二輛蘇男後腦撕裂傷，臉部顴骨疑似骨折手術，除蘇男外，其餘駕駛人酒測均無飲酒。