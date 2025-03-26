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國3苗栗竹南路段6車連環撞 1人後腦撕裂傷、4人輕傷送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道3號苗栗縣竹南鎮北上車道今天發生6車連環車禍，造成4人輕傷、1人重傷送醫，均無生命的危險，造成車輛回堵數公里，1個小時後逐漸恢復正常，車禍原因由國道警方進一步調查中。

國道警方調查。曾姓女子（33歲）今天下午2點53分，開車在國道3號121.5公里處竹南鎮北上路段，疑因未注意車前狀況，先撞蘇姓男子（58歲）駕駛轎車，蘇的車子再推撞徐姓男子（48歲）駕駛租用轎車。

租用轎車再側撞蘇姓女子（57歲）駕駛轎車，蘇女的轎車再推撞陳姓男子（45歲）駕駛轎車，陳男 轎車再推撞楊姓男子（62歲）駕駛轎車，苗栗縣政府消防局將5人送醫，第二輛蘇男後腦撕裂傷，臉部顴骨疑似骨折手術，除蘇男外，其餘駕駛人酒測均無飲酒。

這起連環撞車禍，現場一片凌亂，約1個小時排除，交通逐漸恢復正常，警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

國道3號苗栗縣竹南鎮北上車道今天發生6車連環車禍，造成4人輕傷、1人重傷送醫，現場一片凌亂。圖／民眾提供
國道3號苗栗縣竹南鎮北上車道今天發生6車連環車禍，造成4人輕傷、1人重傷送醫，現場一片凌亂。圖／民眾提供

國道 車禍

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