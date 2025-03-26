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砂石車擋沙網勾到電線扯斷紅綠燈桿 駕駛將被罰
徐姓男子今天下午駕駛砂石車行經新北市新店區因擋沙網升起，勾到電線後還扯斷紅綠燈桿，所幸未波及無辜，現場無人車受傷受損。警方封鎖現場並通報新北市府養工處派員搶修，預計今晚9時排除。
新北市警局今天下午5時5分獲報，新店區中興路3段與寶安街68巷口，發生砂石車撞斷路燈事故，員警獲報到場，發現砂石車駕駛徐姓男子（39歲）在新店區中興路3段由北往南方向行駛時，疑因操作不慎把擋沙網升起，導致勾到電線，造成路燈桿及紅綠燈桿也遭拉扯斷裂倒地。
員警實施交通疏導，並通知市府養工處及相關單位人員到場搶修電桿設備，目前已於晚上6時30分排除路燈桿，紅綠燈桿預計今晚9時可排除。
據了解，徐男經現場測試無酒駕情事，肇事的徐男將依道路交通處罰條例30之1條1項製單告發，警方後續並依A3事故處理程序受理成案。
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