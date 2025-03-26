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行人未禮讓救護車無法可罰？ 警政署：侮辱公務行為可法辦

中央社／ 台北26日電

報載日前高雄市有一名行人過馬路未禮讓救護車，警方稱無法可罰。警政署今晚表示，救護車開警示燈及警鳴器行經行人穿越道有優先通行權，另行人侮辱公務行為也可依法究辦。

針對報載高雄行人過馬路未禮讓救護車，警方稱無法可罰一事。交通部今天透過新聞稿表示，依個案具體事實有違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款妨礙交通之規定，可處新台幣500元罰鍰。

內政部警政署今晚也發布新聞稿澄清表示，針對報載「高雄行人過馬路未禮讓救護車且嗆聲比不雅手勢，警無法可管」一事，該行為雖初判尚未構成道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」。

不過，該行人嗆聲比不雅手勢，疑涉嫌違反社會秩序維護法第85條第1款，「有左列各款行為之一者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰：一、於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」。

警政署指出，若侮辱情節嚴重，已妨害公務執行，則可依刑法第140條、第309條侮辱罪嫌移送法辦，並非無處罰規定。

另外，依據交通部100年交路字第1000063537號函解釋，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務行經行人穿越道，救護車仍有優先通行權。

警政署呼籲，行人行經行人穿越道時，若遇上述情事仍應禮讓救護車，切勿阻礙緊急車輛優先通行。

高雄一名行人不僅擋救護車，還朝駕駛比中指。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄一名行人不僅擋救護車，還朝駕駛比中指。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」

救護車 行人

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