8旬老婦賣場坐到打烊不離開 警員詢問只說得出老伴姓名
80歲王姓老婦昨天在台南市一間大賣場坐到深夜打烊時段，店員已經關燈要關門，她還不離去；經報警後，老婦說不出自己、子女姓名、住家地址，卻記得老伴資料，警員比對出她的身分，通知女兒，才知她凌晨就出門，離家已超過24小時。
王姓老婦昨天坐在台南市北區臨安路一間大賣場，直到深夜打烊時段，賣場放起晚安曲都不離去；店員好心關切，老婦不發一語，通報轄區第五警分局立人派出所，警員黃鼎鈞到場，經詢問老婦，對方說不出自己姓名，身上也未帶證件、手機。
店員告知老婦從上午就坐到深夜，晚間怕她飢餓，有提供水跟食物；原本以為是附近住戶，在家無聊因此到賣場打發時間，結果已經要關燈打烊老人家還是不離去。警員先將老婦帶回派出所，再耐心詢問是否記得家人資料、聯絡方式。
警員黃鼎鈞用台語詢問「妳幾年幾月幾日生」、「妳老伴是誰」、「妳家地址在哪裡」，王姓老婦講不出自己跟子女姓名、住家地址，但卻牢牢記得陳姓老伴姓名、農曆生日；警員以丈夫姓名搜尋，比對查到她的身分，發現王婦女兒才剛通報失蹤協尋。
王婦的陳姓女兒深夜接獲警方通知，趕到派出所，她表示母親凌晨就從家中外出，原本以為是到附近公園散步，但等到中午要吃飯時仍沒有回家，她在活動中心及公園尋找數小時沒找到人，晚間報警請求警方協助。
陳女表示，母親目前已經有失智症況，但卻很抗拒配戴任何可以識別身分的物品，她也很傷腦筋，母親已離家超過24小時，感謝警方迅速找回。
分局長洪宏榮呼籲，家中如有年長者，建議可於衣物繡上姓名及聯絡電話，若長者不願意帶「愛心手鍊」，亦可向警方申請自願捺印指紋建檔，讓警方可迅速查明身分；或是可以善用科技產品來防範走失，例如購買簡易GPS定位等輔助工具，以降低走失風險。
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